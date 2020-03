EFEITO CORONA Coronel David defende cuidar das pessoas e retomar economia Deputado estadual, aliado do presidente Bolsonaro, diz que saúde e economia são importantes

27 MAR 2020 - 13h:12 Por Ginez Cesar/CBN

O deputado estadual, Coronel David (PSL), disse ao CBN Campo Grande nessa sexta-feira (27) que está alinhado com o pensamento do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) em relação aos reflexos econômicos provocados pelo novo coronavírus. O presidente, assim como o deputado, defendem a retomada gradativa das atividades comerciais. David entende que a saúde é prioridade, assim como a manutenção financeira das empresas e famílias. David também falou sobre a possibilidade de adiar as eleições municipais de outubro por conta da pandemia da Covid-19. Confira a entrevista: