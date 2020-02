POLÍTICA Coronel David é absolvido de infidelidade partidária no PSL Deputado estadual entrou com ação no TRE-MS para conseguir mandato

5 FEV 2020 - 13h:09 Por Gabi Couto / CBN

Deputado estadual mostra publicação da decisão da Comissão de Ética do PSL - Gabi Couto/CBN O deputado estadual, Coronel David (PSL), foi absolvido da Comissão de Ética nacional do PSL em relação ao crime de infidelidade partidária que respondia. O parlamentar é aliado ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que está fundando o Aliança pelo Brasil. David ainda afirmou que está correndo atrás de garantir o mandato na Justiça Eleitoral.

