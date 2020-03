POLÍTICA EM DESTAQUE Coronel David terá conversa estratégica com o DEM Deputado estadual deve ser candidato à prefeitura de Campo Grande e busca novo partido

13 MAR 2020 - 15h:01 Por Ginez Cesar/CBN

O fim de semana será estratégico e, talvez, definitivo para o deputado Coronel David, que está deixando o PSL e está buscando um novo partido para disputar a prefeitura de Campo Grande. O deputado tem tido conversas com o DEM, partido da ministra da agricultura, Tereza Cristina, e do vice-governador, Murilo Zauith. Nesse fim de semana tem uma conversa agendada entre David e Murilo para acertar uma possível parceria. A negociação com o DEM ficou mais intensa depois que o deputado percebeu que o "Aliança pelo Brasil", novo partido liderado pelo presidente, Jair Bolsonaro, ao qual David é extremamente fiel, não ficará legalmente constituído a tempo para as eleições deste ano. Confira a coluna Política em Destaque, com Adilson Trindade: