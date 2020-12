MERCADO FINANCEIRO Cenário da vacina contra covid-19 já reflete no setor de investimentos Mercado está aquecido e investidores estruturam futuras aplicações na bolsa de valores

2 DEZ 2020 - 13h:50 Por Thais Cintra/ CBN

Na coluna Mercado Financeiro nesta quarta-feira (02), João Soares destacou que a movimentação do governo para agilizar o planejamento vacinal contra a covid-19, já reflete no setor financeiro. Investidores estão atentos com a performance positiva da bolsa de valores, termômetro econômico.

Ainda segundo João, o cenário político entre a divisão do Congresso, Senado e a presidência da república, onde a responsabilidade não está toda concentrada nas “mãos dos democratas”, traz equilíbrio nas tomadas de decisões, o que acaba aquecendo o mercado e gerando liquidez. Confira: