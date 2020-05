CBN MOTORS Corridas virtuais ganham destaque no mundo real Pilotos de games disputam campeonatos tão reais como nas corridas de verdade

2 MAI 2020 - 11h:18 Por Paulo Cruz/Isabelly Melo

Entrevistamos Cleidson Lima, do Museu do Vídeo Game Itinerante, evento que já reuniu mais de 20 milhões de visitantes, sobre o mundo dos games que ganharam força nas corridas virtuais. Esses eventos tem apoio das escuderias da Fórmula 1 em campeonatos muito bem organizados. Saiba também como fica o funcionamento das autoescolas e as notícias da semana no mundo automotivo.