DECRETO Corte de R$ 30 mi na despesa estadual

18 ABR 2020 - 08h:20 Por Beatriz Magalhães

Com queda estimada de R$ 280 milhões na arrecadação de maio, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, determinou um plano de contingenciamento de gastos, incluindo a suspensão de contratos e diárias. As decisões não atingem as áreas de saúde e de segurança pública e a estimativa é reduzir as despesas em R$ 30 milhões por mês.

“Há uma expectativa de aprovação das medidas de socorro aos estados, mas elas ainda não chegaram. Não tivemos outra saída a não ser adotar cortes de gastos , afirmou o governador.

A partir da publicação, do dia 17, fica proibida a celebração de novos contratos de serviço técnico e de consultoria, exceto os relacionados ao enfrentamento da emergência em saúde pública. Estão vedados novos contratos de locação de imóveis e os contratos vigentes serão revisados.