04 DE DEZEMBRO Cortella encerra RCN/CBN em Ação – Live 2020 falando sobre atitude e sentimento para o futuro Sexto e último encontro vai contar com a presença de representantes da OCB/MS, Energisa, Famasul, Sebrae, Senac, Fecomércio e do Grupo Auto Master

24 NOV 2020 - 16h:19 Por Marcus Moura/CBN

O filósofo, professor e colunista da CBN, Mário Sérgio Cortella, encerra no dia 04 de dezembro às 18h30 o ciclo de encontros deste ano do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020 falando sobre a Atitude e Sentimento Para o Futuro. Após nomes consagrados como os ex-ministros Ricardo Barros, Maílson da Nóbrega, Roberto Rodrigues, e outros destaques como o médico e palestrante Eugênio Mussak e o CEO do GPTW, Ruy Shiozawa, a edição deste ano será fechada com chave de ouro por Cortella.

Sucesso de público, o filósofo atraiu uma multidão que lotou o Diamond Hall no ano passado, durante a versão presencial do CBN em Ação. Influencer, Cortella tem mais de 4 milhões em redes sociais. Poucos sabem, mas o filósofo é ex-monge e a espiritualidade está sempre presente em sua ora. Autor de diversas obras, é colunista do Academia CBN e doutor em educação. Foi secretário Municipal de Educação de São Paulo entre 1991 e 1992.

Participarão desta edição o diretor-presidente da OCB/MS, Celso Régis; o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes; o presidente da Famasul, Maurício Saito; o diretor de operações do Sebrae, Tito Estanqueiro; o diretor regional do Senac/Fecomércio, Vítor Mello, e o diretor financeiro do Grupo Auto Master, Eduardo Pinheiro.

Do presencial ao virtual

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

