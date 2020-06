FUTEBOL MS Corumbaense perde 6 pontos, mas se manter vivo no Estadual Com a punição o time de Corumba, por hora, está classificado para as quartas de final

5 JUN 2020 - 09h:03 Por Isabelly Melo

Foi realizado na noite desta quinta-feira (04), o julgamento de dois clubes da Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Águia Negra e Corumbaense foram julgados pelo pleno do TJD e não terão problemas na continuidade do Campeonato Estadual.

O Águia Negra recorreu das punições impostas pelas confusões na decisão do Estadual Sub-15 contra a Serc na temporada passada e diminuiu de 4 para mil reais a multa. Porém o mando dos jogos manteve-se inalterado. Dois jogos de perda de mando a serem cumpridos no Estadual Sub-15 desta temporada.

Já o Corumbaense perdeu mesmo seis pontos pela escalação irregular do lateral Vandinho em três partidas do Estadual 2020. Por 4 votos a 2, a pena de seis pontos foi mantida ao Corumbaense. Apenas o Relator do processo Marcelo Honório e o Presidente do TJD Patrick Hernandes, votaram pela perda de 16 pontos.

Os auditores Otávio Trad, Cleiry Antonio da Silva, Leonardo Ortiz e Thiago Moraies, votaram a favor da manutenção da perda de seis pontos. Tanto o recurso do Corumbaense solicitando a absolvição da pena quanto o recurso da Pontaporanense pedindo punição de 10 pontos, foram negadas. Estiveram ausentes, mas justificaram os auditores Victor Paiva, Aurélio Tomaz e João Paulo Sales.

Com a manutenção da pena, o Corumbaense que foi sétimo colocado com 11 pontos, cai para a oitava colocação com cinco e vai enfrentar o Aquidauanense nas quartas de final. A Pontaporanense está rebaixada. Cabe recurso da decisão no STJD.

*Informações FFMS