FUTEBOL MS Corumbaense perder 16 pontos e é rebaixado para a Série B Escalação irregular de Vandinho custou a permanência do clube na Série A

11 MAR 2020 - 19h:13 Por Isabelly Melo

Na noite desta quarta-feira (11), foi realizado o julgamento do Corumbaense pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS), pela escalação irregular no lateral-esquerdo Vandisol Rocha da Silva, mais conhecido como Vandinho.

Após a apresentação da defesa, da procuradoria e análise do TJD, ficou definida a punição com a perda de 16 pontos, mais multa de R$500, o que faz o Galo Carijó cair para a lanterna do Estadual Série A deste ano, e assim, ser rebaixado para a série B em 2021.

Com a decisão o Galo Carijó sai da oitava colocação para a lanterna com -9 pontos, o Cena sobre para a nona colocação com dois pontos e a Pontaporanense respira novamente na oitava colocação com quatro pontos. A 10ª e última rodada do Estadual antes das quartas de final pode alterar a colocação de alguns clubes, o que vai definir os confrontos do mata-mata.

As partidas começam no sábado (14) no Estádio Morenão, entre Operário e Costa Rica, às 18h. No mesmo horário a Pontaporanense enfrenta o Corumbaense no Estádio Arthur Marinho, e para fechar as partidas de sábado o Aquidauanense recebe o Maracaju no Estádio Noroeste. Já no domingo (15), as duas últimas partidas da 10ª rodada começam às 15h, no Morenão o Comercial recebe o Cena, enquanto o líder da competição, Águia Negra, enfrente a Serc na casa do adversário.