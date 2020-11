FUTEBOL MS Corumbaense solicita afastamento do Estadual 2020 A direção técnica do campeonato cancelou os jogos programados entre Aquidauanense e Corumbaense

23 NOV 2020 - 17h:30 Por Isabelly Melo

A comissão eleitoral e gestora do Corumbaense Futebol Clube, indicada para a gestão do clube até a realização das eleições, protocolou nesta segunda-feira (23), às 16h40, o pedido de afastamento do Corumbaense no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional – Série A – Edição 2020.

Com o pedido feito por parte do Corumbaense F.C, a Direção Técnica do campeonato cancela os jogos programados em tabela entre as equipes do Aquidauanense F.C x Corumbaense F.C, válidos pela fase de quartas de final do evento acima citado, ficando assim a equipe do município de Aquidauana classificada para a fase semifinal da competição e o documento de solicitação do Corumbaense F.C encaminhado ao TJD/FFMS (Tribunal de Justiça Desportiva).

*Informações FFMS