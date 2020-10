MS 43 ANOS Costa leste desponta como força na indústria Associação Comercial revela que Três Lagoas tem 25% do PIB industrial de MS

7 OUT 2020 - 13h:35 Por Thais Cintra/ CBN

Com grande potencial econômico, Três Lagoas caminha rumo à consolidação no âmbito do setor industrial. Segundo o presidente da Associação Comercial da cidade, Fernando Jurado, o município fomenta o desenvolvimento socio-econômico da região. De acordo com a entidade, 25% do PIB (Produto Interno Bruto), produzido no Estado vem de Três Lagoas.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quarta-feira (07), o dirigente disse que o mercado de celulose assim como a plantação de eucalipto, são referências para a economia, mas que os setores ainda não estão totalmente estáveis.

"Não estamos 100% sólidos, pois enxergamos que a transformação da celulose vai atrair novas indústrias na produção de insumos. Nos próximos anos deveremos buscar alternativas para a cadeia produtiva”, afirmou. Confira a entrevista.