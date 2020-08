CHURRASCO DRIVE-THRU Costelão no chão é opção de almoço no Dia dos Pais A entidade Cotolengo sul-mato-gorssense realiza neste domingo (09), evento beneficente no formato drive-thru

7 AGO 2020 - 09h:50 Por Thais Cintra / CBN

Churrasco de costela está na 6ª edição - Foto: Divulgação Uma opção para o almoço do Dia dos Pais no próximo domingo (09) é o costelão na brasa realizado pelo Cotolengo sul-mato-gossense. O evento está na 6ª edição e neste ano será feito no sistema drive-thru. A entidade vai atender ao público com todas as medidas de biossegurança exigidas pelas autoridades de Saúde. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo telefone (67) 3358-4848. Todo o valor arrecadado na venda dos convites, será destinado para auxiliar o tratamento de crianças e adultos com paralisia cerebral que a instituição atende. O costelão serve até seis pessoas e será vendido por R$ 90. O endereço é na Rua Jamil Basmage, 996 – Mata do Jacinto. jpnews · Costelão no chão é opção de almoço no Dia dos Pais

Deixe seu Comentário