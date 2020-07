AGRONEGÓCIO Cotação do boi gordo começa julho em alta Preço da arroba do animal atingiu R$205 na maioria dos frigoríficos do Estado

1 JUL 2020 - 13h:56 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Foto: Ilustração/Freepik As cotações do boi gordo terminaram junho e iniciaram julho em alta. Em alguns frigoríficos de Mato Grosso do Sul, o preço do animal atingiu R$205. As expectativas seguem positivas com a virada de mês. Saiba mais: jpnews · Cotação do boi gordo começa julho em alta

