AGRONEGÓCIO Cotações da soja e do milho estão mais elevadas em MS Segundo Sistema Famasul, mesmo que preços estejam altos, não significa que produtores estão recebendo os valores

13 AGO 2020 - 13h:57 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O preço médio da saca de 60kg da soja aqui no Estado ficou em R$114,93 em agosto. O valor, segundo o levantamento do Sistema Famasul, está 60,13% maior, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Já a cotação média do milho está 51,6% maior com relação ao mesmo mês do ano passado.

Saiba mais: