AGRONEGÓCIO Cotações pecuárias iniciam dezembro com preços estáveis No dia 1º, valor médio do boi gordo fechou em R$260,42 na média em MS

3 DEZ 2020 - 16h:10 Por Giovanna Dauzacker/CBN

As cotações pecuárias terminaram novembro e iniciaram dezembro com uma leve baixa. No fechamento do dia 1º, o valor médio do boi gordo ficou em R$260,42 e da vaca, R$248,33.

Segundo o levantamento divulgado pelo Sistema Famasul, esses valores estão estáveis com relação ao final do mês passado. É esperado um comportamento de baixa nesta época, tendo em vista que as indústrias já abasteceram os estoques para atender a demanda das festividades do fim de ano.

