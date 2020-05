NOVO CORONAVÍRUS Covid-19 chega a 34 municípios de MS SES confirmou 479 casos da doença no estado nesta sexta-feira (15). Camapuã e Paranhos registram primeiras confirmações.

15 MAI 2020 - 11h:30 Por Loraine França

A Secretaria de Estado de Saúde confirmou mais 27 novos casos da covid-19 em Mato Grosso do Sul e o estado totaliza nesta sexta-feira (15) 479 confirmações da doença. Com o vírus se espalhando pelo interior, 34 municípios já registraram a prensença do novo coronavírus. Camapuã e Paranhos entraram para a lista de casos confirmados, registrando seus primeiros pacientes infectados.

