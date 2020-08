VIDAS PERDIDAS Covid-19 fez mais de 500 vítimas fatais em Mato Grosso do Sul No final de semana, a Secretaria de Saúde confirmou 28 mortes

10 AGO 2020 - 07h:02 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou neste final de semana 28 mortes por covid-19 em Mato Grosso do Sul. No estado, 509 pessoas morreram pela doença. Também foram confirmados 1.356 novos casos, sendo 719 no sábado e 637 no domingo. Ao todo, o estado contabiliza 31.344 diagnósticos positivos da doença

Em relação ao internados, 508 pessoas estão internadas e mais seis sul-mato-grossenses estão hospitalizados em outros estados, segundo último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde. Em leitos clínicos são 298 pessoas e em leitos de UTI, 216.

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, que é referência no tratamento da covid-19 no estado, está com 107 leitos de UTI ocupados e apenas quatro disponíveis, segundo o último boletim divulgado pela unidade.