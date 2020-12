ALERTA MÁXIMO Covid avança em MS e faz 18 vítimas em 24h Estado confirma mais 1.236 casos positivos

10 DEZ 2020 - 12h:48 Por Gabi Couto/CBN/Subcom

A Covid-19 segue avançando de forma acelerada em Mato Grosso do Sul. Atualização desta quinta-feira (10) traz mais 1.236 novos testes positivos para a doença, e o total de casos confirmados no Estado desde o início da pandemia sobe para 109.785.

O indicador que calcula a média de pessoas infectadas na última semana, aponta 1.078 confirmações diárias no Estado. Os cinco municípios com maior número de confirmações dos novos casos são: Campo Grande (+539), Dourados (+92), Corumbá (+57), Maracaju (+55) e Ponta Porã (+43).

O boletim epidemiológico indica que existem 5.997 casos aguardando a liberação de resultados pelos municípios, além de 2.808 amostras em análise no Lacen e laboratórios parceiros.

A Secretaria de Estado de Saúde registrou mais 18 óbitos no Estado. Com a atualização, o número de vidas perdidas para a doença passa a 1.888. Nos últimos 7 dias uma média de 12 pacientes faleceram por dia em Mato Grosso do Sul.

O Estado possui 13.877 casos ativos da doença, sendo 13.242 em isolamento domiciliar, e 635 pacientes internados entre leitos clínicos e de UTI.