VIAGEM DE SABORES Cozinha Pantaneira com nova cara A região do Pantanal é uma mancha única de características físicas e humanas que preserva saberes e sabores. Nada melhor que um livro de receitas pra perpetuar esta noção

15 DEZ 2020 - 11h:32 Por Marcus Moura/CBN

Ao contrário de outras regiões do mundo onde a culinária e a ação humana ajudaram a mapear sabores, os biomas no Brasil são extensos, pelo menos até onde começamos a classificá-los e até onde nossa vasta geografia os molda. A região do Pantanal é uma mancha única de características físicas e humanas que preserva saberes e sabores. Nada melhor que um livro de receitas pra perpetuar esta noção.

De olho nisso criamos esta semana a página no instagram @cozinhapantaneira visando justamente dar voz interativa e em tempo real para meu novo livro: “Cozinha Pantaneira: Comitiva de Sabores” que está em pré-lançamento pelo site da Editora BE?. O livro é uma iniciativa da Documenta Pantanal e possui textos de Cristiana Couto. Fotos de Luna Garcia e prefácio da Chef Mara Salles. Além de contar com a apresentação do célebre crítico gastronômico Josimar Melo e um texto especial sobre carneada pelo professor Ricardo Maranhão.

Por fim, convido a todos a seguir a nova página no instagram @cozinhapantaneira e dessa forma fazer parte do tema. Aprender mais sobre esta vasta gastronomia e saber nuances e bastidores do livro que dá voz a esta cozinha tão saborosa. Viva o Pantanal! Para ter acesso ao livro clique aqui.