CUPOM FISCAL 'CPF na nota é garantia para que impostos não sejam sonegados', diz Amarildo Cruz Chefe da Unidade de Educação Fiscal da Sefaz fala sobre o Programa Nota MS Premiada

7 JAN 2020 - 13h:32 Por Redação

Desde o dia 1º de janeiro está em vigência em Mato Grosso do Sul o Programa Nota MS Premiada que vai sortear, todos os meses, R$300 mil em prêmios. Concorrem os consumidores que incluirem o CPF nas notas fiscais aos adquirem bens ou mercadorias. A cada cupom fiscal emitido o consumidor recebe no próprio documento oito dezenas geradas automática e aleatoriamente para participar dos sorteios, feitos no último concurso mensal (sábado) da Mega Sena da Caixa Econômica Federal.

Em entrevista à CBN Campo Grande o chefe da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria de Fazenda (Sefaz), Amarildo Cruz, disse que o objetivo do programa é combater a sonegação de impostos. "CPF na nota é a garantia de que a nota foi emitida e que a venda foi fechada. Não tem como sonegar".

Para entender como se cadastrar e como funciona o Programa Nota MS Premiada, confira a entrevista na íntegra: