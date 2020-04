CENÁRIO CBN Crédito e informação ajudam contra Pandemia, diz Banco do Brasil Superintendente do BB em Mato Grosso do Sul, Sandro Grando, participou do Cenário CBN 2020

9 ABR 2020 - 13h:07 Por Ginez Cesar/CBN

Superintendente do BB em Mato Grosso do Sul, Sandro Grando, participou do Cenário CBN 2020 - Foto: Isabelly Melo/CBN O "Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas" foi retomado nessa quinta-feira (9) para colaborar com informações sobre o atual momento econômico em Mato Grosso do Sul, que vem sentindo os reflexos da pandemia do novo coronavírus. O superintende do Banco do Brasil no Estado, Sandro Grando, explicou que nesse momento a informação correta e precisa são fundamentais para minimizar os impactos negativos e tomar as melhores decisões. "Tanto pessoal física quanto empresas precisam entender que os créditos tradicionais estão disponíveis, além das linhas emergenciais disponibilizadas pelo governo federal. O importante é, nesse momento, saber a real necessidade para não pegar dinheiro de menos e nem dinheiro de mais", disse o superintende ao reforçar que o banco tem vários canais de comunicação pra atender os clientes de vários perfis. Confira a entrevista:

