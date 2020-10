RETRATO Cresce 75% procura por atendimento a acidentes domésticos na Santa Casa Organização Mundial da Saúde afirma que a ocorrência deste tipo de acidentes aumentou 30% no mundo

23 OUT 2020 - 16h:52 Por Marcus Moura/CBN

Cresceu 75% o número de pessoas vítimas de acidentes domésticos durante a pandemia em Campo Grande, de acordo com levantamento da Santa Casa. A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirma que este tipo de ocorrência aumentou 30% no mundo no período. Confira mais dados da Capital: