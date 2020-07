MINISTÉRIO PúBLICO DO TRABALHO Cresce número de denúncias sobre irregularidades no trabalho Procuradora-chefe do MPT afirma que denúncias são sobre desrespeito às nomas de segurança nesta época de pandemia

6 JUL 2020 - 12h:40 Por Redação/CBN

Desde o início da pandemia do novo coronavírus em março, vem crescendo também as denúncias no Ministério Público do Trabalho (MPT) sobre os efeitos da Covid no ambiente de trabalho. Segundo a procuradora-chefe do MPT-MS, Cândice Arósio a maioria das denúncias é referente às normas de segurança no ambiente de trabalho e também sore a falta de equipamentos de segurança. Cândice Arósio falou à rádio CBN Campo Grande.