ECONOMIA Cresce número de famílias endividadas em dezembro de 2019 Aumento foi de 3,4 mil famílias, em relação ao mês de novembro do mesmo ano

10 JAN 2020 - 17h:27 Por Beatriz Magalhães/CBN

A pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada pela condeferação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), aponta que o percentual de famílias endividads em Campo Grande apresentou um leve aumento de 1% no mês de dezembro de 2019, quando apresentou 60,1%.

Em números absoluos, são 186.947 famílias endividadas em dezembro do ano passado.