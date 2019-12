COMÉRCIO Cresce procura por roupas neste fim de ano em MS Segundo CDL, em 2018, sul-mato-grossenses optavam por comprar mais alimentos

30 DEZ 2019 - 12h:45 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A tradição da escolha de uma nova peça, geralmente na cor branca, para o réveillon tende a movimentar o comércio. De acordo com levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o SPC Brasil, 54% da população deve passar a virada do ano de roupa nova.

Na capital sul-mato-grossense, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL), Adelaido Vila, o setor de vestuário está mais agitado neste final de ano. “Nós percebemos no ano passado um investimento maior na parte de alimentação ao invés de roupas”, afirma.

