AGRONEGÓCIO Crescem áreas financiadas pelo Programa Agricultura de Baixo Carbono Aumento foi de 97,9% com relação ao mesmo período do ano passado

2 NOV 2020 - 14h:16 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

As áreas agropecuárias com tecnologias de redução dos gases de efeito estufa, financiadas pela linha de crédito do Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC), cresceram 97,9% de julho a setembro deste ano na comparação com o mesmo período de 2019.

