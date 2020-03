EFEITO CORONA Criança de 3 meses da capital é o novo caso de coronavírus Mato Grosso do Sul recebe R$ 7,9 milhões para compra de insumos da saúde

26 MAR 2020 - 16h:57 Por Gabi Couto / CBN

Subiu para 25 o número de casos confirmados do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. O novo paciente detectado com a doença é um menino de três meses, que teve contato com um dos pais já infectado com covid-19. Outros 53 casos continuam sendo investigados.

Até o momento nove pacientes receberam alta do hospital. Outros quatro continuam internados. Dois em estado grave.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou como será feito o repasse dos R$ 7,9 milhões para os municípios de Mato Grosso do Sul.