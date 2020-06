NA CAPITAL Criança de três anos morre após ser atacada por cachorro Menino foi levado ao Centro Regional de Saúde mas não resistiu aos ferimentos

16 JUN 2020 - 16h:51 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Um menino de três anos foi atacado por um cachorro nesta terça-feira (16) no bairro Cristo Redentor, em Campo Grande.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, os familiares e vizinhos entraram em contato através do 193, mas, em razão da gravidade do quadro, decidiram levá-lo para o Centro Regional de Saúde (CRS) do Tiradentes.

No local, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o menino deu entrada direto na emergência, por volta das 9h56, com cortes profundos na face e no crânio.

Com o quadro grave e perdendo muito sangue, os médicos tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu e faleceu 10h45 da manhã.