REALIZAÇÃO Crianças e adolescentes do Maná do Céu estão em SP para conhecer a praia Segundo coordenador do instituto, eles estão preparando o lançamento de um clipe

5 FEV 2020 - 15h:01 Por Ingrid Rocha/CBN

Crianças e adolescentes do Maná do Céu estão em SP para conhecer a praia - Foto: Arquivo Pessoal/Instagram As crianças e jovens do Instituto Maná do Céu para os Povos estão em São Paulo para conhecer outros projetos e ver pela primeira vez a praia. Em entrevista à CBN Campo Grande o coordenador do instituto, Igor Silva, explicou como está sendo a viagem e ainda relevou que eles estão produzindo um clipe. Confira:

