EDUCAÇÃO NA PANDEMIA Crianças precisam de diálogo e paciência, diz especialista Psicóloga e pedagoga, Daniele Xavier, afirma que pais e filhos precisam conversar sobre momento de pandemia

22 JUN 2020 - 11h:59 Por Redação/CBN

Crianças sem aula, com atividades remotas e a falta de uma rotina nas escolas com amigos, tarefas e professores podem trazer uma série de problemas, como a queda no aprendizado e também quadros de ansiedade. Em entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira (22), a psicóloga e pedagoga Daniele Xavier, explicou que os pais precisam conversar mais com os filhos para que todos tenham uma visão mais clara do que está acontecendo no país e no mundo por causa da pandemia do novo coronavírus. Acompanhe a entrevista: