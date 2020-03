GOVERNO PRESENTE Crise mundial não prejudica obras, diz governador Reinaldo Azambuja afirmou hoje que pacote de obras contará com recursos próprios e parcerias

11 MAR 2020 - 14h:35 Por Ginez Cesar/CBN

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), disse hoje em entrevista à CBN Campo Grande que os problemas e a instabilidade no mercado mundial não devem afetar o projeto de investimento de R$ 4,2 bilhões lançado na última sexta-feira (6) em Campo Grande. Azambuja destacou que os recursos são próprios e que existe um planejamento para o dinheiro ser aplicado nas 79 cidades do Estado. Destacou ainda que muitos projetos são de parcerias público privadas, as chamadas PPP. Reinaldo também falou de conjuntura política para as eleições municipais e sobre o possível apoio à reeleição do prefeito em Campo Grande, Marquinhos Trad. "Ainda estamos conversando", disse. Confira a entrevista: