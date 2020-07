OPINIÃO CBN Críticas revelam falta de planejamento da prefeitura para enfrentar a Covid-19 Os casos da doença continuam crescendo e a cidade está perto de um colapso como revelam os números diários

10 JUL 2020 - 12h:00 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O prefeito Marquinhos Trad passou a receber críticas de políticos pelos resultados do seu trabalho no enfrentamento da pandemia. Isso não é exatamente ruim, pois é na política que se vai corrigir. Além disso a falta de planejamento tem ficado evidente seja com o alto índice de ocupação de leitos, seja pelo excesso de decretos que não têm surtido efeito prático tanto na prevenção, quanto no combate à Covid-19.