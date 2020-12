CAMPANHA SOS ANIMAIS CRMV-MS capacita voluntários para atuarem em incêndios no Pantanal Profissionais irão atuar no atendimento clínico e na assistência dos animais silvestres atingidos pelo fogo que consumiu o Pantanal sul-mato-grossense

3 DEZ 2020 - 08h:38 Por Isabelly Melo

O Conselho Regional De Medicina Veterinária De Mato Grosso Do Sul (CRMV-MS) fará treinamento com voluntários que se inscreveram para participar da campanha SOS Animais Silvestres. Os voluntários irão atuar em focos de incêndio no Pantanal. Além dessa ajuda, é possível ainda ser voluntário de outras formas, como por exemplo, doando alimentos.

Onça resgatada pela equipe de voluntários Foto: Divulgação/CRMV-MS

No início dos incêndios no Pantanal, a Comissão Estadual de Animais Silvestres, juntamente com o CRMV-MS, e outras instituições como a UCDB, Imasul, Instituto Homem Pantaneiro e o Instituto Tamanduá, organizaram um grupo de resgate técnico animal do Pantanal.

Até o momento, o trabalho grupo consistiu em ajudar no atendimento clínico, no transporte à unidades de atendimento e na assistência dos animais silvestres atingidos pelo fogo que consumiu o Pantanal sul-mato-grossense.

Segundo a coordenadora, nesta nova etapa de treinamento se inscreveram para participar da ação mais de 330 pessoas, entre acadêmicos e profissionais de diversas áreas de atuação.

O treinamento, primeiramente online e depois prático, tem como objetivo capacitar profissionais para atuarem em desastres naturais e/ou provocados pela ação direta do homem na natureza.

O formulário para cadastro de voluntários interessados em auxiliar, nas diversas necessidades geradas em consequência das queimadas no Pantanal, segue disponível no link. Mas é possível ajudar de outras maneiras; a campanha SOS Animais Silvestres parte agora para etapa de arrecadação de frutas, verduras e ovos para que os postos de assistencialismo espalhados pela serra do amolar continuem abastecidos.

Os pontos de entrega das doações são: na sede do CRMV-MS, na Rua Cel. Cacildo arantes, 433, Chácara Cachoeira e no Instituto Homem Pantaneiro, localizada na Ladeira José Bonifácio, no centro de Corumbá.