POLÍTICA Cronograma de audiências da Coffee Break é divulgado Juiz vai analisar ação civil após cinco anos de operação

18 FEV 2020 - 19h:07 Por Gabi Couto/CBN

A Operação Coffee Break, deflagrada em 2015 Pelo Grupo De Atuação Especial De Repressão Ao Crime Organizado, do Ministério Público Estadual (MPMS), inicia o julgamento civil no mês de março. A Justiça divulgou o cronograma das audiências de 28 pessoas denunciadas na época pelo promotor de Justiça, Marcos Alex Vera. A indenização do processo é de R$ 25 milhões, por danos morais coletivos.