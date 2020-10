ESPORTE Cruzeiro e Taubaté se reencontram brigar por mais um título Duelo de hoje tem os mesmos personagens da disputa do último sábado

30 OUT 2020 - 17h:05 Por Gabi Couto/CBN/Fundesporte

Primeiro evento esportivo com público neste ano, a Supercopa de Voleibol 2020 promete agitar o Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), em Campo Grande (MS), em sua reinauguração oficial, após a reforma completa feita pelo Governo do Estado e Prefeitura da Capital. ESM Taubaté Funvic (SP) e Sada Cruzeiro (MG), velhos conhecidos e principais forças do voleibol masculino do país na atualidade, entram em quadra nesta sexta-feira (30.10), às 20h30 (horário de MS), com transmissão ao vivo pelo SporTV 2, canal televisivo do Grupo Globo.

O duelo de hoje tem os mesmos personagens da disputa que aconteceu há menos de uma semana, na decisão do Troféu Super Vôlei Banco do Brasil, em Belo Horizonte (MG). O Taubaté, campeão do torneio realizado na capital de Minas, busca triunfar novamente em cima do rival celeste para erguer pela segunda vez a taça da Supercopa.

O técnico da agremiação paulista, o argentino Javier Weber, afirma que o reencontro com o Sada Cruzeiro será mais uma vez complicado e exigirá o dobro de concentração dos seus comandados. “Cada jogo com o Sada Cruzeiro será uma história diferente nesta temporada. Eles têm um time de muita qualidade, um excelente treinador que conquistou muita coisa à frente do clube. O Sada, assim como o Taubaté, é um time montado e preparado para ser campeão, então estamos no mesmo nível de exigência”.

Para o ponteiro do Taubaté, Maurício Borges, a equipe tem de manter o alto nível. ““Temos que estar ainda mais atentos e preparados agora. Fizemos uma grande participação no Troféu Super Vôlei e isso aumenta a nossa responsabilidade nessa Supercopa. Sabemos que um time do nível do Sada vai fazer de tudo para se recuperar e é fato que eles vão vir ainda mais fortes nesta semana. Nosso foco tem que ser ainda maior”.

Já o Cruzeiro, também liderado por um treinador argentino, Marcelo Mendez, quer a “vingança”, após o vice-campeonato no Super Vôlei. O time, maior vencedor da Supercopa, visa ser tetracampeão. “Depois de uma parada bem longa, tivemos a oportunidade de voltar a jogar e tivemos uma sequência de vitórias bem interessante, mas acredito que o objetivo é sempre seguir crescendo. Tivemos um jogo difícil contra o EMS Taubaté Funvic, que foi decidido nos detalhes, quando estivemos um pouco abaixo do nosso potencial”, destaca o central Isac Viana.

O atleta celeste ainda enfatizou que jogar com a presença do público, seguindo protocolos de biossegurança à risca, é um fator motivacional. Ambas as equipes disputam a terceira competição do ano. “Hoje, a expectativa é grande, para as duas equipes. É um momento diferente, pois viemos de dois campeonatos em que não havia torcida e hoje (30.10) teremos o público próximo da gente. Isso dá um clima de final, um ambiente gostoso e acredito que todo jogador gosta de sentir essa emoção”.

Vale lembrar que a Supercopa é realizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) desde 2015, sempre no início da temporada nacional da modalidade, e coloca frente a frente os últimos campeões da Copa Brasil e da Superliga.

Ao todo, 600 pessoas estarão no Guanandizão, número correspondente a 10% da capacidade de público do complexo. Os protocolos de biossegurança para a Covid-19, elaborados pela Vigilância Sanitária das secretarias estadual e municipal de Saúde, foram aprovados pela diretoria da CBV e serão seguidos criteriosamente do começo ao fim do evento.