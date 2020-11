RCN/CBN EM AÇÃO LIVE 2020 Cuidado com as pessoas é base para entrada no ranking GPTW, ressalta Shiozawa a Energisa Concessionária de energia que atende a maior parte das cidades do Estado está na lista há três anos

19 NOV 2020 - 14h:08 Por Marcus Moura/CBN

O cuidado com as pessoas dentro das organizações é a chave para a entrada no ranking do Great Place to Work, ressaltou Ruy Shiozawa ao ser questionado pelo diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, sobre que dica o CEO daria para empresas que querem entrar e se manter na lista.

Desde 2018, a Energisa MS se mantém entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Ao responder, Shiozawa brincou e disse que Vinhaes certamente teria as respostas. “Você sabe essas respostas! O que está por trás de todo esse trabalho é o cuidado com as pessoas. Essa é a base, seguir com essa cultura. Manter e propagar. É bom para as pessoas, é bom para os negócios, é bom para a sociedade. Então, continua!”.

Ele ainda disse que é preciso investir nas lideranças. “Se a sua equipe estiver absorvendo isso e tendo esse cuidado com as pessoas, isso se perpetua porque é bom”, completa. Esses e outros momentos da quinta palestra do projeto RCN/CBN em Ação Live 2020 estão disponíveis no canal do Youtube da CBN Campo Grande.

RCN/CBN em Ação – Live 2020

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

