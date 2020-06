VIAGEM DE SABORES Cuidados de restaurantes da capital em tempos de pandemia Estabelecimentos se preparam com grande preocupação na higiene e boas práticas em seus negócios

16 JUN 2020 - 10h:42 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Neste momento de reabertura dos restaurantes na capital Morena os estabelecimentos se preparam com grande preocupação na higiene e boas práticas em seus negócios.

Campo Grande é uma das capitais brasileiras menos afetadas pelos efeitos da pandemia. Além disso, não é uma cidade turística, embora tenha grande vocação, sempre falo das belezas daqui que são apreciadas e até mesmo mais valorizadas pelos visitantes de fora. Mas de certa forma lugares como Lisboa em Portugal, mesmo neste momento de reabertura, sofrem muito mais em termos econômicos por falta dos turistas. No entanto compartilhamos com os lisboetas a procura por qualidade e ar fresco.

Sem dúvida, neste belíssimo mês de junho com temperaturas agradáveis, tenho visto que os restaurantes estão aproveitando do clima sem chuva pra deixar suas janelas bem abertas e os salões arejados. É o caso do restaurante Vermelho Grill que aproveitou os dias fechados pra fazer pontual reforma, que trouxe tanto melhorias na acessibilidade quanto no espaço físico que ficou maior e mais arejado.

A cantina Romana, depois de 75 dias fechada, só operando com o delivery, reabre com espaçamento das mesas devidamente respeitando metragem mínima de 2 metros de distância, garçons com máscaras e a porta dos banheiros abertas, para minimizar contato com maçanetas.

Já o Territorio do Vinho, que reabre em julho, passa por reformas e vem com novidades como: pontos estratégicos de álcool gel por todo o restaurante; as máscaras da brigada da cozinha biodegradáveis e um detalhe importante, os colaboradores que não puderem ir trabalhar de carro próprio contam com serviço da empresa para chegar ao trabalho, minimizando assim o uso do transporte público pelos mesmos.

O excelente Imakay de comida nipo-peruana optou por utilizar de forma inteligente sua arejada e agradável área externa com mesas individualizadas respeitando o distanciamento entre elas. Sem dúvida o uso das áreas descobertas é um alento, como pude comprovar na semana passada na inauguração do tropeiro gastrô da chef Hellen Braz, que contei aqui pra vocês na última coluna.

Bem, e dentre tantos cuidados que a hospitalidade nos faz refletir, outra notícia boa é que Bonito, com seus hotéis, pousadas, passeios e restaurantes reabre a partir de 1º de julho. Obviamente a retomada é ainda tímida, mas já vai reaquecendo nossos corações viageiros e se mostra como chance perfeita para o Sul mato-grossense gozar das belezas naturais de nossa própria casa. Afinal, visitas a lugares mais longínquos não é uma possiblidade tão próxima, ainda.