CBN MOTORS Cuide de seu carro no calor Liquido do radiador, borrachas ressecadas e outro detalhes podem sua atenção

12 SET 2020 - 09h:49 Por Gabi Couto/CBN

Além do nosso corpo sentir o efeito das altas temperaturas que tem sido uma constante em nosso estado, pedindo hidratação e cuidados com a saúde, seu veículo também precisa de atenção para não apresentar problemas. Paulo Cruz e Leandro Gameiro dão as dicas.Veja também os detalhes do novo Peugeot 208, com o convidado especial Leozitor, co canal do Youtube Top Speed.