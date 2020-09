AGRONEGÓCIO Cultivo de soja pode começar a partir de quarta-feira em MS Vazio sanitário termina hoje, mas clima deve atrasar início do plantio no Estado

15 SET 2020 - 14h:06 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O vazio sanitário termina nesta terça-feira (15) em Mato Grosso do Sul, com isso, produtores rurais podem iniciar o plantio da soja no dia 16 de setembro.

De acordo com o diretor-presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja MS), André Dobashi, a expectativa é de que a safra 2020/2021 tenha um crescimento de área plantada de cerca de 7%, mesmo em meio a estiagem, que deve atrasar o início da produção sul-mato-grossense.

