LEI ALDIR BLANC “Cultura em Diálogo” começa segunda etapa de reuniões Ações serão realizadas até a próxima sexta-feira (21), com participação do público

18 AGO 2020 - 07h:18 Por Ingrid Rocha/CBN

A segunda etapa do “Cultura em Diálogo” começa nesta terça-feira (18) e tem como objetivo tirar dúvidas e ouvir propostas para a destinação da verba da Lei Aldir Blanc. As reuniões vão até a próxima sexta-feira (21). A ação está sendo realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e pelo Conselho Estadual de Políticas Culturais de MS.

As reuniões são virtuais e abertas ao público. Os interessados podem participar enviando uma solicitação de acesso para o e-mail leialdirblancfcms2020@gmail.com, contendo nome, o município, o segmento que deseja participar e o número de celular. Ouça os detalhes:

Programação:

Terça-feira (18):

8h- Grupo do Patrimônio Cultural: indígenas, quilombolas, povos tradicionais, povos de terreiros, afro-brasileiros, ciganos, ribeirinhos e pantaneiros.

10h - Grupo do Patrimônio Cultural: material e imaterial, culturas populares e capoeira.

14H - Grupo do Artesanato.

17H - Grupo das Artes Visuais.

Quarta-feira (19):

14h – Grupo da Música e do Audiovisual.

19h30 – Grupo de Hip Hop e Cultura de Rua.

Quinta-feira (20):

14h – Grupo de Design e Moda, Economia Criativa.

14h - Grupo das Artes Cênicas: o Teatro.

14H – Grupo de Dança.

16h – Circo.

16h - Grupo da Literatura.

16h - Grupo Economia Criativa: Gastronomia.

Sexta-feira (21):

9h- Segmentos Culturais do LGBT.