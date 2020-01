EDUCAÇÃO Cursinho UFMS abre vagas para Campo Grande Serão 210 vagas ofertadas nos períodos matutino e vespertino

21 JAN 2020 - 07h:34 Por Thais Cintra/CBN

Com o objetivo de proporcionar oportunidades para servidores e comunidade externa ingressarem no ensino superior, o Cursinho UFMS inicia as atividades de 2020 na Cidade Universitária. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente até 14 de fevereiro no site cursinho.ufms.br. Ao todo são 60 vagas para o período vespertino e 150 para o noturno. O candidato deve ter concluído ou estar cursando o ensino médio. As aulas serão ministradas no período previsto de 9 de março a 30 de outubro de 2020.

Segundo o coordenador do programa de extensão Antônio Pereira o Cursinho UFMS é um espaço de aprendizado, socialização e troca de experiências. O resultado da seleção para a Cidade Universitária está previsto para 14 de fevereiro e será publicado no site do Cursinho UFMS e no site da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece). A taxa para os selecionados será única e no valor de R$300, para a elaboração e reprodução dos materiais didáticos e pagamento dos bolsistas. Mais informações sobre o Cursinho UFMS podem ser obtidas no telefone (67) 3345-7250, com atendimento das 14h às 17h, ou por meio do e-mail proenem@ufms.br.