CONCURSO Curso de formação de militares começa em janeiro Governo divulgou classificação e homologação dos concursos da PM e Bombeiros

18 DEZ 2019 - 11h:49 Por Luis vilela com assessoria

Foi publicado esta semana no Diário Oficial do Estado, os editais de Classificação Final dos candidatos aprovados nos Concursos Públicos para ingresso no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar e de Formação de Oficiais da Polícia Militar, bem como a homologação dos certames.

De acordo com as publicações, as atividades e procedimentos pertinentes à investigação social se estenderão durante os Cursos de Formação de Oficiais e Soldados, e no período do estágio probatório. Os editais também trazem a informação de que, a homologação dos concursos não impede a continuidade do cumprimento das decisões judiciais relativas aos candidatos inscritos.

Além da classificação geral de todos os candidatos aprovados, constam nas publicações, anexos contendo a relação dos candidatos que se autodeclararam negros e índios no ato da inscrição e que optaram por concorrer às vagas reservadas.