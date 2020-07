CBN MOTORS Curso de mecânica on-line ganha espaço na internet Aprender mais sobre mecânica em tempos de afastamento é boa opção

25 JUL 2020 - 09h:45 Por Paulo Cruz/Giovanna Dauzacker

Paulo Cruz e Leandro Gameiro entrevistam Tarcísio Dias, diretor do portal Mecanica On-line sobre o crescimento da procura por cursos de mecânica pela internet em tempos de pandemia. Saiba nessa entrevista como participar dos cursos, alguns gratuitos.

Tem novidade também com a chegada dos novos Ford Territory e Nissan Versa, já anunciados no Brasil.

Confira: