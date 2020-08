UEMS ACOLHE Curso de português para estrangeiros está com inscrições abertas “Práticas em Língua Portuguesa para Migrantes Internacionais” terá início no dia 8 de setembro

5 AGO 2020 - 10h:43 Por Ingrid Rocha/CBN

O curso “Práticas em Língua Portuguesa para Migrantes Internacionais” está com inscrições abertas. O curso será online e gratuito. Os alunos terão acesso ao conteúdo por meio de ferramentas e aplicativos, como e-mail e plataforma de vídeoconferência. Para se inscrever, é necessário enviar um e-mail com o nome completo, telefone para contato e cópia de um documento de identificação, para o uemsacolhe@uems.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de setembro e o curso tem início no dia 8. Ouça os detalhes: