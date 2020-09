FUTEBOL Curso Licença C da CBF será realizado em Campo Grande O curso é obrigatório para todas as categorias, desde o sub-11 até o profissional

29 SET 2020 - 15h:08 Por Isabelly Melo

A Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS) acertou com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a realização do Curso Técnico da Licença C que capacita profissionais para trabalhar como treinadores de futebol.

As aulas do curso, que é obrigatório para todas as categorias, desde o sub-11 até o profissional, acontecerão através da CBF Academy. As inscrições podem ser realizadas a partir da próxima semana e as aulas teóricas começarão a partir de 18 de novembro deste ano à 6 de janeiro de 2021. As aulas práticas serão executadas logo em seguida.

A carga horária será de 150 horas aulas, sendo 105 horas teórico-prática, 30 horas acompanhamento e observação de treinamentos e outras 15 horas de estudos especiais e trabalhos.

A grade ainda aulas de primeiros socorros; fisiopatologias e socorros emergenciais em futebol; futebol, cultura, infância e juventude; aspectos gerais do desenvolvimento do talento brasileiro; legislação aplicada; ensino do futebol para crianças e adolescentes; treinamento de campo para crianças e adolescentes; gestão de escolas de futebol; futebol feminino; práticas e analises de treinamentos.

Exigências:

> Profissionais de educação física ou esporte (licenciatura ou bacharelado);

> Acadêmico de educação física ou esporte que estejam cursando o último ano (licenciatura ou bacharelado);

> Ex-atleta de futebol com ensino médio completo e com pelo menos 7 anos de carreira comprovada;

> Treinadores de escolinhas de futebol com ensino médio completo e com pelo menos 5 anos de experiência comprovada.