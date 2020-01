PROCESSO SELETIVO Curso Normal Médio Intercultural Indígena está com inscrições abertas Ao todo, serão ofertadas 40 vagas em 31 cidades do Estado

2 JAN 2020 - 07h:45 Por Isabelly Melo

A Direção do Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul (CEFPI) inicia nesta quinta-feira (02) o período de inscrições para o Curso Normal Médio Intercultural Indígena “Ára Verá”. Os interessados, que atenderem os requisitos para participar do curso, terão até o dia 13 de janeiro de 2020 para confirmar a participação na seleção.

Voltado para candidatos com idade mínima de 18 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental, o curso será ofertado para jovens que residam nas comunidades indígenas oficialmente reconhecidas e/ou em processo de reconhecimento e – de acordo com o edital – que constituem o Território Etnoeducacional Cone Sul, Guarani e Kaiowá.

Ao todo, serão ofertadas 40 vagas e os interessados poderão efetuar as inscrições nos 33 locais definidos pelo edital, em 19 municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com o cronograma, o resultado preliminar será divulgado no dia 18 de janeiro, seguido da abertura de recurso. O resultado final será divulgado no dia 20 do mesmo mês.

*Informações Portal do MS