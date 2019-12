ENTREVISTA Dagoberto avalia como positiva força do país no Agro Deputado federal também avaliou postura do presidente Jair Bolsonaro

24 DEZ 2019 - 16h:13 Por Redação/CBN

Dagoberto Nogueira, deputado federal - Foto: Thais Cintra/CBN O deputado federal Dagoberto Nogueira, PDT, foi o entrevistado desta terça feira, 24, no programa CBN Campo grande. O parlamentar avaliou o primeiro ano de governo do Presidente Jair Bolsonaro, falou sobre as eleições 2020 e fez previsões positivas para a economia do país no ano novo. Acompanhe:

