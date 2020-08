CBN ELEIÇÕES Dagoberto detalha prioridades para Capital Pré-candidato do PDT à prefeitura de Campo Grande comentou sobre desenvolvimento econômico e saúde

25 AGO 2020 - 12h:39 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O pré-candidato do PDT à prefeitura de Campo Grande, deputado federal Dagoberto Nogueira, participou de entrevista nesta terça-feira (25) na Rádio CBN Campo Grande. Nogueira detalhou como pensa o setor comercial em Campo Grande, criticou as obras de revitalização da 14 de julho e afirma que as melhorias também devem ser levadas para o comércio nos bairros.

Sobre saúde, o pré-candidato afirma que é o setor mais crítico da prefeitura e que é necessário estruturar as UPAS (Unidades de pronto atendimento) nos bairros, possibilitando que as unidades funcionem com mais estrutura, semelhantes a hospitais de pequeno porte para descentralizar o atendimento e proporcionar mais agilidade no socorro de quem mora nos bairros. Confira a entrevista completa.