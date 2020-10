CBN ELEIÇÕES 2020 Dagoberto diz que nada funciona direito na cidade e pode criar empresa municipal de transporte Durante entrevista Dagoberto criticou o prefeito Marquinhos Trad e sua administração

27 OUT 2020 - 13h:22 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O candidato a prefeito de Campo Grande pelo PDT, deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT-MS), admitiu em entrevista que concedeu à Rádio CBN, que pode criar uma empresa municipal de transporte coletivo para concorrer com o atual consórcio e forçar assim melhoria do serviço, caso seja eleito. Ele disse também que está se preparando para uma eleição em dois turnos, e acredita que será um dos candidatos que estará na segunda etapa.

Durante a entrevista, no programa CBN Campo Grande, Dagoberto criticou o prefeito Marquinhos Trad e sua administração – “nada funciona direito na cidade e por onde você passa só ouve reclamação” –, evidenciou suas experiências anteriores, como parlamentar e secretário de Estado, demonstrando especial preocupação com a educação em tempo integral. “Campo Grande só tem duas escolas municipais em tempo integral. O PDT tem compromisso histórico com essa forma e ensino”, lembrou ele. Confira a entrevista completa: