POLÍTICA Dagoberto fala sobre ajustes no partido para disputar eleições Deputado afirma que a chapa de vereadores da legenda está formatada e que conversa com outros partidos ainda não aconteceu

15 JUN 2020 - 12h:25 Por Redação/CBN

O deputado federal do PDT, Dagoberto Nogueira confirmou que vai ser pré-candidato à prefeitura de Campo Grande para as eleições deste ano. Em entrevista ao programa CBN Campo Grande desta segunda-feira (15), o parlamentar reforçou que a "chapa" de vereadores do partido para concorrer às eleições já está completa. Confira a entrevista: